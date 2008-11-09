Hint uzay aracı yörüngede

Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu (ISRO) Direktörü S. Satish, Çandrayaan-1 uzay aracını ay yörüngesine yerleştiren manevranın TSİ 14.45'te tamamlandığını belirterek, "Son derece karmaşık bir manevraydı, ancak uzay aracını sorunsuz olarak ay yörüngesine yerleştirmeyi başardık" dedi.22 Ekim'de uzaya fırlatılan Çandrayaan-1, Dünya'nın yakınlarında bir süre dolaştıktan sonra geçen salı günü ay çevresinde dönmeye başlamıştı.Dünya'dan 385 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint uzay aracı, 100 kilometre yükseklikteki ay yörüngesinde istikrarlı bir güzergah tutturması için gerekli olan 1 haftanın ardından, ay yüzeyine ilk testleri yapmak üzere bir robot gönderecek.Hint uzay aracında, Hintliler'in yanısıra Avrupalılar ve Amerikalılar'ın geliştirdiği bilimsel araçlar bulunuyor. Çandrayaan-1, gerek Ay çevresinde, gerekse Ay yüzeyinde araştırmalar yapacak. Yüzeydeki araştırma, Ay'a indirilecek sonda aracılığıyla yapılacak. Ay görevi 2 yıl sürecek.İnsansız, ancak görevi uzun, karmaşık ve önemli olan Çandrayaan-1, Ay'ın ilk olarak 1994'te jeolojik haritasının başarılı bir biçimde çıkarıldığı Amerikan Clementine Derin Uzay Programı'nın ayak izlerini takip edecek.80 milyon dolar tutarındaki Hint uzay aracı, geleceğin pratik, ucuz ve güvenli yakıtı olarak görülen ve fosil yakıtların yerini alabilecek sınırsız füzyon enerjisinin elde edildiği, nadir bulunan "helyum-3" izotopunu, Ay'ın yakın yörüngesinden arayacak.Bilim adamları, Ay yüzey kabuğunda Dünya'dakinden çok daha fazla ve kolay ulaşılabilir helyum-3 rezervleri olduğunu düşünüyorlar.Asya'da Japonya ve Çin ile yarışan Hindistan, Çandrayaan-1'i gönderdiği roketle bugüne dek değişik ülkelere ait 29 uyduyu yörüngeye gönderdi. İsrail'in uydusunu yollaması, İran'ın protestosuna neden oldu.