T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hint uzay aracı yörüngede

Hindistan'ın insansız ilk ay aracı Çandrayaan-1, Dünya'nın uydusunun yörüngesine başarılı bir biçimde yerleşti.

09 Kasım 2008 02:00

Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu (ISRO) Direktörü S. Satish, Çandrayaan-1 uzay aracını ay yörüngesine yerleştiren manevranın TSİ 14.45'te tamamlandığını belirterek, "Son derece karmaşık bir manevraydı, ancak uzay aracını sorunsuz olarak ay yörüngesine yerleştirmeyi başardık" dedi.

22 Ekim'de uzaya fırlatılan Çandrayaan-1, Dünya'nın yakınlarında bir süre dolaştıktan sonra geçen salı günü ay çevresinde dönmeye başlamıştı.
Dünya'dan 385 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint uzay aracı, 100 kilometre yükseklikteki ay yörüngesinde istikrarlı bir güzergah tutturması için gerekli olan 1 haftanın ardından, ay yüzeyine ilk testleri yapmak üzere bir robot gönderecek.

Hint uzay aracında, Hintliler'in yanısıra Avrupalılar ve Amerikalılar'ın geliştirdiği bilimsel araçlar bulunuyor. Çandrayaan-1, gerek Ay çevresinde, gerekse Ay yüzeyinde araştırmalar yapacak. Yüzeydeki araştırma, Ay'a indirilecek sonda aracılığıyla yapılacak. Ay görevi 2 yıl sürecek.

İnsansız, ancak görevi uzun, karmaşık ve önemli olan Çandrayaan-1, Ay'ın ilk olarak 1994'te jeolojik haritasının başarılı bir biçimde çıkarıldığı Amerikan Clementine Derin Uzay Programı'nın ayak izlerini takip edecek.

80 milyon dolar tutarındaki Hint uzay aracı, geleceğin pratik, ucuz ve güvenli yakıtı olarak görülen ve fosil yakıtların yerini alabilecek sınırsız füzyon enerjisinin elde edildiği, nadir bulunan "helyum-3" izotopunu, Ay'ın yakın yörüngesinden arayacak.

Bilim adamları, Ay yüzey kabuğunda Dünya'dakinden çok daha fazla ve kolay ulaşılabilir helyum-3 rezervleri olduğunu düşünüyorlar.

Asya'da Japonya ve Çin ile yarışan Hindistan, Çandrayaan-1'i gönderdiği roketle bugüne dek değişik ülkelere ait 29 uyduyu yörüngeye gönderdi. İsrail'in uydusunu yollaması, İran'ın protestosuna neden oldu.

İlgili haberler:

Hindistan'ın Ay yolculuğu başladı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24