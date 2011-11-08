-Hint Okyanusu'nun derinlikleri araştırılacak JOHANNESBURG (A.A) - 08.11.2011 - Bilim adamları, Hint Okyanusu'nun derinliklerini araştırmak için ikinci bir girişim başlattı. Altı hafta sürecek araştırmada bilim adamları, denizin binlerce metre altında yaşayan canlıları ve Hint Okyanusu'nun derinliklerinde uzanan dağları inceleyecek. 2009 yılında yapılan ilk araştırmada bilim adamları, 7 bin farklı örnek toplamıştı. Keşfedilen yeni türler arasında avına yaklaşmak için ışık üreten organlarını kullanan bir mürekkep balığı da vardı. RRS James Cook adlı gemiyle Güney Afrika'dan yola çıkan bilim adamları, bu kez daha gelişmiş ekipmanlara sahip olduklarını ve okyanus zeminini fotoğraflamak için çok özel kameralar taşıdıklarını açıkladı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Küresel Çevre Fonu ve İngiltere'nin Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen araştırmaya katılan bilim adamları, derin deniz balıkçılığının Hint Okyanusu'nun güneyindeki denizaltı dağlarında yaşamı nasıl etkilediğini de inceleyecek.