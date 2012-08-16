Hint Okyanusu'nda yeni köpekbalığı türleri keşfedildi

ABD’nin California eyaletindeki Moss Landing Deniz Laboratuvarları’ndan Paul Clerkin, Mart ve Nisan aylarında yapılan araştırmalarda en az sekiz yeni köpekbalığı türü keşfettiklerini belirtti.

Köpekbalıkları, Mauritius adasının güneyinde kalan, denizaltı dağlarının bulunduğu bir bölgede, 2000 metre derinlikte keşfedildi. Clerkin, her gün sulardan onlarca köpekbalığı çıkardıklarını, bazılarının çok nadir rastlanan türlere ait olduğunu, bir kısmının daha önceden izine rastlanmamış yeni türler olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, okyanusun derinliklerindeki canlılara ulaşabilmek için dev ağlar kullandı. Clerkin, “Yaklaşık bir ton köpekbalığı yakaladık. 350 köpekbalığını inceleme altına aldık” dedi.

Clerkin, keşfettikleri yeni türler hakkında, “Bu balıklar Discovery Channel’ın Shark Week programında gördüğünüz büyük beyaz köpekbalıklarına benzemiyor... Burunlarında bıçak yarasına benzeyen izler, Ay kadar beyaz gözleri var. En az bir köpekbalığında ise kıvrımlı ve testere gibi tırtıklı bir omurga tespit ettik” dedi.

'Okyanusları yeterince keşfedemedik'

Clerkin, buldukları en büyük köpekbalığının üç metre boyundaki bir lekeli kedibalığı (Pseudotriakis microdon) olduğunu söyledi. OurAmazingPlanet sitesine konuşan ABD’li araştırmacı, “Bu canlıya rastlamak gerçekten çok zor. Ancak onlarcasını tanesini görmüş olmam sanıldığının aksine sayılarının daha fazla olduğuna işaret ediyor” ifadesini kullandı.

Toplamda 35 tane lekeli kedibalığı yakaladıklarını belirten Clerkin, “Bu canlıların yaşadığı suların tamamını keşfetmemiş olabiliriz... Kanımca köpekbalıkları hakkında henüz anlamadığımız daha birçok konu var” dedi.

Araştırmacılar, yakaladıkları her köpekbalığı üzerinde 80-90 ölçüm yaptıklarını, ayrıca topladıkları genetik numuneleri karşılaştırma yapmak için laboratuvarlara gönderdiklerini belirtti. Clerkin, yeni türlerin adlandırılması aşamasında bilim alanındaki akıl hocalarının isimlerini kullanabileceğini belirtirken, “Belki de bir tanesine annemin adını da koyabilirim” dedi.