Hint Okyanusu'nda kayıp kıta bulundu

Bilim adamları, milyonlarca yıl önce Hint Okyanusu'nun derinliklerine gömüldüğü sanılan bir kıtaya ait parçalar buldu.

"Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Norveç, Güney Afrika, Almanya ve İngiltere'den bilim adamları, Hint Okyanusu'nun tabanında 50-80 milyon yıl öncesine ait yaklaşık 25-30 kilometre kalınlığında bir kara kütlesi keşfetti.

Bilim adamları, kıtaların birbirinden ayrılması sürecinde dev dalgaların altında kalarak okyanusun derinliklerine gömüldüğü sanılan kayıp kıtaya ''Mauritia'' adını verdi.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce yeryüzünde ''Rodinya'' adı verilen tek bir kıtanın bulunduğuna dikkati çeken bilim adamları, daha sonra süper kıtanın parçalara ayrılarak şimdiki kıtalara şeklini verdiğini belirtti.

Afrika kıtasının güneydoğu kıyısının yaklaşık 2 bin kilometre açığında, Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius Adası ile 115 adadan oluşan Şeyseller sahillerinde kum tanelerini araştıran bilim damları, yaklaşık 9 milyon yıl önce meydana gelen volkanik patlamada parçalanan taşlara ait taneciklerin çok daha eskiye ait mineraller içerdiğini keşfetti.

Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nden Prof. Trond Torsvik, kum taneciklerinde kıtasal kabuğa özgü zirkonlara rastladıklarını açıkladı. Bulunan zirkon parçacıklarının yaklaşık 600 milyon yıl öncesine ait olduğuna işaret eden Prof. Torsvik, zirkonların bir volkan patlaması sırasında sulara gömülen bir kıtadan kaldığını belirtti. Kayıp kıtanın izini sürebilmek için sismik verilerin de incelendiğini ve Hint Okyanusu tabanında araştırmalar yapıldığını ifade eden Prof. Torsvik, Mauritius Adası'nın yaklaşık 10 kilometre altında, Hint Okyanusu'nun tabanında 25-30 kilometre kalınlığında bir kara kütlesi bulduklarını sözlerine ekledi.