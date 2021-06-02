Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi davasında karar

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayıp öldüren, gemi mürettebatını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan makine yağcısı Ergin Aktaş'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, kaptan Bora Ekşi'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 11 gemi personeline yönelik değişik suçlarından toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından Kaptan Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, tarafların avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları hazır bulundu. Öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi'nin ailesinin ve yaralanan mağdurların avukatları, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, "Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. 'Beni öldürecekler' diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum" dedi. Son sözü sorulan sanık Aktaş, "Gemi kaptanımı seviyordum" dedi. Sanık avukatı Deniz Önen ise sanığa ceza dahi verilemeyeceğini öne sürdü.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Ergin Aktaş hakkında kaptan Bora Ekşi'yi "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Aktaş "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan İsmail Çeken'e yönelik 11 yıl, Taşkın Yılmaz'a yönelik 10 yıl, Suat Kartal'a ve Sedat Kartal'a yönelik ise 9'ar yıl hapis olmak üzere toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, Fatih Demirkıran'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığı, Erhan Gündüz, Coşkun Köse, Cenk Çamursoy, Keziban Hazel Tecer'e karşı "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 4 ay 15'er gün hapis olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın Recep Ali Canca ve Osman Batur Altınkaynak'a karşı "Silahlı tehdit" suçundan ise 2'şer yıl olmak üzere 4 yıl hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Cezada indirim uygulanmadı

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, "Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir ve haksız tahrik indirimi uygulamadık" dedi. Heyet, sanığın samimi bir pişmanlık içinde olmaması ve toplum içinde yarattığı ağır etki nedeniyle hiçbir suçtan takdiri indirim ve tahrik indirimi uygulamadı.

"Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun"

Davanın karara bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun", "Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun" diye bağırarak sanığa tepki gösterdi. Bora Ekşi'nin yakınları duruşma salonundan çıkışında da ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldular. Bora Ekşi'nin kardeşi Zeynep İrem Ekşi Mutlu, "Ağabeyim, nerdesin ağabeyim. Çok özledim. 530 gündür nefes almıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İddianame

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan Aktaş, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek 12 Mart 2020'de tutuklanmıştı. Aktaş hakkında Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis; 8 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapis ve tehdit suçundan da 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. (DHA)











