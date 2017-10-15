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Hint işadamının lüks yatı Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- HİNDİSTAN'ın en zengin iş adamlarından Ravi Ruia'nın 85

15 Ekim 2017 18:27

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- HİNDİSTAN\'ın en zengin iş adamlarından Ravi Ruia\'nın 85.5 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı \'Sunrays\', Marmaris\'e demirledi.
Enerji, akaryakıt, iletişim, liman, lojistik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren \'Essar\' adlı grubun kurucularından 8.5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 15\'inci sırada gösterilen Hindistanlı işadamı Ravi Ruia\'nın yüzen sarayı \'Sunrays\', bu sabah Marmaris\'e geldi. Marmaris Limanı\'ndaki küçük iskeleye demirleyen yata, İzmir Aliağa Limanı\'ndan gelen 10 tanker, motor yata 240 litre yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Ayrıca yat personeli tarafından çeşitli deniz ürünleri siparişi verildiği öğrenildi. Yatta kimlerin bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. Sürat motoruna binen yat personelinin körfezde turlayarak, çevrede kuş uçurtmadı. Hint işadamının 2012 yılında Ummanlı işadamı Muhammed El Barvani\'den satın alındığı ve yenilettiği ultra lüks yatta banyo armatürlerinin altın kaplama olduğu öğrenildi.

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