T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hint guruya tecavüzden 10 yıl hapis cezası

Kendini guru ilan eden Hint tarikat lideri tecavüzden 10 yıla mahkum edildi. Gurunun müritlerinin çıkarabileceği olaylara karşı güvenlik önlemleri alındı.

28 Ağustos 2017 17:52

Hindistan'ın Rohtak kentindeki mahkeme kendini mürşit ilan eden Gurmeet Ram Rahim Singh'i on yıl hapis cezasına çarptırdı. Tarikat lideri 2002 yılında iki kadın müridine tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.

Rohtak'ta mahkeme kararının açıklanmasından sonra çıkabilecek olayları önlemek için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Mobil internet bağlantıları kesildi. Sokaklarda dikenli tellerle barikatlar kuruldu, kontrol noktalarına askerler yerleştirildi. Emniyet müdürü gerektiği takdirde güvenlik güçlerinin silah kullanabileceğini duyurdu. Mahkeme kararının açıklanmasından önce 100 tarikat mensubu ihtiyaten gözaltına alınmıştı.

"Gerçek ticaret tarikatı"

50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh kendini siyasi nüfuzu da olan ve bütün dünyada 60 milyon müridinin olduğu söylenen "Gerçek ticaret tarikatının" (Dera Sacha Sauda) gurusu ilan etmişti.

Geçen hafta gurunun suçlu olduğuna hükmedilmesi üzerine Hindistan'ın kuzeyindeki Panchkula'da 100 bin kişi ayaklanmış, binalar kundaklanmış ve televizyon kanallarının naklen yayın araçları tahrip edilmişti. Polisin ateş açması üzerine 37 kişi ölmüş, en az 250 kişi de yaralanmıştı. Başkent Yeni Delhi'ye 250 kilometre uzaklıktaki bölgenin diğer yerlerinde de göstericilerle polis arasında çatışma çıkmıştı.

Gurmeet Ram Rahim Singh aynı zamanda 400 dolayında müridini hadımlaşmaya kışkırtmakla da suçlanıyor. Sahte guruya yöneltilen suçlamalar arasında bir gazeteciyle eski bir tarikat mensubunun öldürülmesini teşvik etmek de bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,rtre,afp,dpa/AG,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KendiniHintRohtakGurmeet Ram Rahim SinghSacha Sauda)HindistanPanchkulaYeni DelhiRam Rahim SinghDeutsche Welle Türkçe DWrtreafpdpa/AGBD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24