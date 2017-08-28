Hint guruya tecavüzden 10 yıl hapis cezası

Hindistan'ın Rohtak kentindeki mahkeme kendini mürşit ilan eden Gurmeet Ram Rahim Singh'i on yıl hapis cezasına çarptırdı. Tarikat lideri 2002 yılında iki kadın müridine tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.

Rohtak'ta mahkeme kararının açıklanmasından sonra çıkabilecek olayları önlemek için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Mobil internet bağlantıları kesildi. Sokaklarda dikenli tellerle barikatlar kuruldu, kontrol noktalarına askerler yerleştirildi. Emniyet müdürü gerektiği takdirde güvenlik güçlerinin silah kullanabileceğini duyurdu. Mahkeme kararının açıklanmasından önce 100 tarikat mensubu ihtiyaten gözaltına alınmıştı.

"Gerçek ticaret tarikatı"

50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh kendini siyasi nüfuzu da olan ve bütün dünyada 60 milyon müridinin olduğu söylenen "Gerçek ticaret tarikatının" (Dera Sacha Sauda) gurusu ilan etmişti.

Geçen hafta gurunun suçlu olduğuna hükmedilmesi üzerine Hindistan'ın kuzeyindeki Panchkula'da 100 bin kişi ayaklanmış, binalar kundaklanmış ve televizyon kanallarının naklen yayın araçları tahrip edilmişti. Polisin ateş açması üzerine 37 kişi ölmüş, en az 250 kişi de yaralanmıştı. Başkent Yeni Delhi'ye 250 kilometre uzaklıktaki bölgenin diğer yerlerinde de göstericilerle polis arasında çatışma çıkmıştı.

Gurmeet Ram Rahim Singh aynı zamanda 400 dolayında müridini hadımlaşmaya kışkırtmakla da suçlanıyor. Sahte guruya yöneltilen suçlamalar arasında bir gazeteciyle eski bir tarikat mensubunun öldürülmesini teşvik etmek de bulunuyor.

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DW,rtre,afp,dpa/AG,BD