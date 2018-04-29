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BBC Türkçe

Hint guru tecavüzden suçlu bulundu, protestolarda en az 12 kişi öldü

Hindistan'da popüler dini liderlerden Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunmasının ardından düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda en az 12 kişi öldü. Ölenlerin Singh'in takipçileri olduğu sanılıyor. Hint gurunun cezası Pazartesi günü açı

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da popüler dini liderlerden Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunmasının ardından düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda en az 12 kişi öldü. Ölenlerin Singh'in takipçileri olduğu sanılıyor. Hintli gurunun cezası Pazartesi günü açıklanacak.

Guru, Sanskritçede "öğretmen" veya "usta" anlamına geliyor.

Özellikle Hindistan'ın kuzeyindeki popüler dini liderlerden biri olan Singh'in öfkeli takipçileri Chandigarh kenti yakınlarındaki Panchkula'da sokaklara çıktı.

Yağma ve vandalizm olaylarının yaşandığı yönünde haberler gelirken, en az iki tren garının da ateşe verildiği belirtildi.

Singh'in takipçileri ayrıca araçlara zarar verip, medyaya ait yayın araçlarını ateşe verdi.

Milyonlarca takipçisi olduğunu iddia eden Singh, 2002'de iki kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Mahkemenin kararı açıklamasından önce Singh'in 200 binden fazla takipçisi Chandiragh bölgesine akın etmişti.

Bölgede binlerce polis ve asker konuşlandırıldı. Panchkula'daki BBC Muhabiri polisin kalabalığa gözyaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiğini belirtti.

Panchkula Emniyet Müdürü ise şiddet olaylarının kontrol altına alındığını söyledi.

Pencap eyaletinin bazı bölgeleri ve Chandigarh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başkent Delhi'ye de yayılan şiddet olaylarında iki tren vagonu yakıldı.

50 yaşındaki Singh, kararın ardından ordu tarafından gözaltına tutuluyor.

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