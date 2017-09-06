Hint gazeteci evinin önünde öldürüldü

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Hindistan’ın önde gelen gazetecilerinden olan Gauri Lankesh Bangalore şehrinde, evinin kapısında vurularak öldürüldü.

Motorsikletli saldırganların evinin önünde dört kurşunla vurduğu Lankesh olay yerinde hayatını kaybetti.

Lankesh, geçtiğimiz yıl Hindistan Halk Partisi Milletvekili Prahlad Joshi tarafından, 2008 yıında yayınlanan bir yazsında hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verilmiş ancak aynı gün kefaletle salıverilmişti.

Hindistanda, milliyetçiler tarafından gazetecilere yönelik saldırılar giderek artarken, kimi kadın gazeteciler tecavüzle tehdit ediliyorlar.

İktidarda olan Hindistan Halk Partisi milletvekillerinin de gazetecilere açıkça hakaret ettiği biliniyor.