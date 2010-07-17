Hint 'fakir'i Bodrum'da...

T24 - Dünyanın en zenginlerinden Lakshmi Mittal'in yatı 'Amevi' Bodrum'da ilgi odağı oldu.Dünya'nın 5'inci zengini olarak bilinen Hintli milyarder Lakshmi Mittal’in dün sabah saatlerinde Bodrum’a gelen 200 milyon dolarlık ‘Amevi’ adlı yatı ilçede ilgi odağı oldu. Hintli milyarderin dün akşam saatlerinde teknesine eşi, üç konuğu ve korumaları ile geldiğinin duyulması üzerine yatın çevresi meraklı turistlerin akınına uğradı.Dünyanın en büyük çelik üreticisi Mittal Steel Company’nin başkanı olan, Forbes Dergisi'nin 2006 yılı milyarderler listesine göre 27.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5 insanı arasında gösterilen Lakshmi Mittal'ın ‘Amevi’ adlı motoryatı, dün sabah saatlerinde Bodrum’a geldi. Mittal'in dün gece geç saatlerde eşi, üç konuğu ve korumaları ile yata geldiği söylentisi meraklıların ilgisini artırdı. 80 metre boyunda, 15 metre genişliğinde, 30 mil hız yapan, spor salonları, sinema salonu bulunan dev yatın üzerinde bugün Mittal'a benzeyen bir kişinin, konukları ile yüzme havuzuna girdikleri ve bol bol güneşlendikleri görüldü. Bodrum’un kavurucu 43 derece sıcaklığında güneşlenen zengin konuklar, yarım saat sonra orta güverteye girdi. Bodrum’un balıkçı pazarından lagos, levrek, kalamar ve ahtapot ile sebze alındığı ve zodyak botlarla yata taşındığı görüldü.Zodyak botların yatın etrafında koruma yapmasına rağmen günübirlik tur tekneleri yata 50 metre kadar yaklaştı ve meraklı turistler fotoğraf çekti.Dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında 34'üncü sırada gösterilen ‘Amevi’nin yarın Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan’ın Girit Adası'na gideceği kaydedildi.