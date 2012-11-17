Et yiyenler aldatıyor ve cinsel suç işliyor!

Hindistan'da yayınlanan bir ders kitabında et yiyenler için "kolaylıkla aldattıkları, verdikleri sözleri unuttukları ve cinsel suç işledikleri" iddia edildi.

New Healthway adlı 11-12 yaşlarındaki çocukları için yazılan kitap, Hindistan'ın önde gelen yayıncılarından biri tarafından basıldığı söylendi.

Hindistan'da bulunan akademik çevrelerce hükümetin daha büyük bir denetim kurması talep edilirken, yetkililer ise okul kitaplarının içeriğinden kitapları seçen okulların sorumlu olduğunu savundu.

Delhi'deki Jamia Millia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Janaki Rajan, "Bu, çocukları zehirliyor. Hükümet önlem alacak güce sahip ama suya sabuna dokunmuyorlar" dedi.

Hindistan'da söz konusu kitabın hangi okulların ısmarlamış oldukları bilinmediği belirtildi. Fakat bu tarz bir kitabın öğrencilerin eline geçmiş olmasının büyük kaygı yarattığı ifade edildi.

Kitapta, "Et Ürünlerine İhtiyacımız Var Mı?" başlıklı bir bölüm, vejetaryen usullerine göre beslenmenin "faydalarını" ayrıntılandırılması ve vejetaryen olmayan insanlarda görülen "bazı özellikleri"in listendiği belirtildi.

"Eşlerini çok kolay aldatırlar, yalan söylerler, verdikleri sözleri unuturlar, dürüst değillerdir ve küfürlü konuşurlar, çalıp çırparlar, kavga ederler, şiddete başvurur, cinsel suçlara meylederler." şeklindeki ifadelere yer verildi.

Birçok hatayla dolu olan kitapta, Eskimolar da "büyük oranda etle beslendikleri" için "tembel, mızmız ve kısa ömürlü" olarak nitelendirildi.

Kitapta kullanılan diğer bir ifade:

"Süveyş Kanalı'nın inşasına yardımcı olan Araplar, buğday ve hurmayla beslenirlerdi ve aynı işi yapan, etle beslenen İngilizlerden üstünlerdi."

Kitabın yayımcısı S. Chand, BBC'nin kendilerinden görüş alma taleplerine yanıt vermediği bildirildi.

BBCTürkçe