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BBC Türkçe

Hint çift 'gelinlerini dövmek için' 13 bin kilometre uçtu

ABD'nin Florida eyaletinde polis, Hint çiftin oğullarının gelinlerine 'disiplin vermesine' yardımcı olmak için 13 bin kilometrelik yolu kat ettiklerini söyledi. Gözaltına alınan çift ve oğullarına darp suçlaması yöneltildi ve pasaportlarına el kondu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Florida eyaletinde polis, Hint çiftin oğullarının gelinlerine 'disiplin vermesine' yardımcı olmak için 13 bin kilometrelik yolu kat ettiklerini söyledi.

67 yaşındaki Jasbir Kalsi ve eşi Bhupinder'in oğulları Devbir'in eşine 'öğüt ve disiplin' vermesine yardım etmek için Pencap bölgesinden Florida'daki Hillsborugh'ya uçtuğu belirtildi.

Gelin Silky Gaind'in kendi anne ve babasına haber vermesinin ardından darp edilmiş ve yara izleriyle dolu bir şekilde bulunduğu kaydedildi.

Gaind'in kayınvalidesi, kayınpederi ve kocasına darpın da bulunduğu çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Bir aydır oğullarının evlerinde kalan Jasbir Kalsi ve eşi Bhupinder'in gelinlerinin boğazına bıçak dayadığı da bildirildi.

33 yaşındaki Gaind'in polis gelmeden önce evde bir süredir zorla alıkonulduğu, polis geldiğinde bile ailenin polisin eve girmesini engellemeye çalıştığı ve eve ilk giden polis memurlarının takviye güç istemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Gaind mahkemede verdiği ifadede eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu anlattı.

Silky Gaind "Çok korktum çünkü polisi ararsam beni öldüreceğini söyledi. Beni öldürebilirdi de. Polisin gelmesinin 10 dakika süreceğini ve bu sürede beni ve kendisini öldürebileceğini söyledi" dedi.

Gaind'in kayınpederi Jasbir Kalsi'ye darp ve müessir fiil, kocası Devbir'e ise darp, aynı zamanda her ikisine de hürriyeti tahdit suçlaması yöneltildiği kaydedildi.

Kayınvalide Bhupinder Kalsi'ye de aile içi darp ve çocuk tacizini yetkili makamlara bildirmemek suçlaması yapıldı.

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