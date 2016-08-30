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BBC Türkçe

Hint bakandan kadın turistlere: “Etek giymeyin”

Hindistan Kültür Bakanı Mahesh Sharma, kadın turistlere Hindistan’da etek giymemeleri tavsiyesinde bulundu.

30 Ağustos 2016 20:26

Hindistan Kültür Bakanı Mahesh Sharma, kadın turistlere Hindistan'da etek giymemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sharma, havaalanlarında turistlere 'Hindistan'da yapılacak ve yapılmayacak şeyler' listesi verildiğini açıkladı.

Turistlere geceleri küçük kasabalarda yalnız dolaşmamalarını söyleyen Sharma, Hindistan hükümetinin kadın turistlerin 'etek giymemelerini' tavsiye ettiğini açıkladı.

Pazar günü gazetecilere konuşan Sharma, havaalanlarında turistlere verilen 'karşılama paketi'ni şöyle açıkladı:

"Paketin içinde turistler için bazı bilgilendirmeler bulunuyor. Örneğin küçük şehirleri ziyaret edecek turistler yalnız dolaşmamalı ya da etek giymemeliler. Seyahat ettikleri arabanın arabanın fotoğrafını çekip tedbir amaçlı olarak arkadaşlarına göndermeliler."

Gazetecilerin kadın turistler için 'kıyafet zorunluluğu' olup olmadığını sorması üzerine Bakan, Hindistan'ın bir 'kültür ülkesi' olduğunu söyleyerek, "Tapınaklar için bazı kıyafet zorunluluklarımız var. Giyinirken bu kuralları aklımızda tutmalıyız" dedi.

Eleştirilerin ardından 'dini yerler bağlamında' bu sözleri sarf ettiğini söyleyen Sharma, turistlerin 'iyiliği' için bu tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Fakat Sharma geçmişte de bazı tartışma yaratan sözlerinden dolayı eleştirilmişti.

Hint yetkili, geçen sene, "kadınların geceleri dışarı çıkması Hindistan kültürünün bir parçası değildir" demiş ve sıkça Hindistan'daki 'Batılılaşma' üzerine eleştirilerde bulunmuştu.

Sözlerine ilişkin yaptığı açıklamalara rağmen Sharma sosyal medyada şöyle eleştirildi:

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