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Dünya
Deutsche Welle

Hint askeri üssüne yapılan saldırıda 21 kişi öldü

Keşmir'in bağımsızlığı için mücadele eden militanlar sınırdaki Hindistan askeri üssünü bastı. Çarpışmada en az 21 kişi öldü

18 Eylül 2016 15:17


Radikal militanların Pakistan sınırındaki Hindistan askeri üssüne yaptıkları saldırıda 17 asker ile 4 saldırgan öldü. Uri kentindeki saatlerce süren çatışma sırasında en az 35 kişinin de yaralandığı açıklandı. Pakistan ile Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesi son yıllarda bu şiddetteki bir çatışmaya sahne olmamıştı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. Hindistan İçişleri Bakanlığı saldırının Pakistan'da yuvalanan bölücü unsurlar tarafından düzenlendiğini duyurdu. Hindistan'ın, bölücülerin komşu ülkede desteklendikleri şeklindeki suçlamaları Pakistan tarafından ret ediliyor.

Paylaşılamayan Keşmir

2014 yılının Aralık ayında Uri yakınlarında düzenlenen saldırıda 8 Hint askeri ile 3 polis öldürülmüştü. İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947 yılından bu yana Pakistan ile Hindistan arasında, ikisi Keşmir ile ilgili anlaşmazlık yüzünden olmak üzere 3 savaş cereyan etmişti. Keşmir'in bağımsızlığı için mücadele eden asilerin lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinden bu yana huzursuzluklara sahne olan Keşmir'de zaman zaman sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bölgenin önde gelen iki nükleer gücü bütün Keşmir üzerinde hak iddia ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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