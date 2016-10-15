Hindu töreninde izdiham: 24 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, Hinduların kutsal kenti Varanasi'de dini tören öncesinde çıkan izdihamda en az 24 hacı öldü.

20 kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir polis yetkilisi, 3 bin kişinin katılmasının beklendiği törene, 70 bin kişinin katıldığını söyledi. Ölenlerden 14'ünün kadın olduğu açıklandı.

Organizasyon sorumlularından Raj Bahadur, Press Trust of India ajansına açıklamasında, polis kalabalığı köprüden uzaklaştırmaya çalışırken, köprünün çökmekte olduğu söylentisinin çıkmasıyla insanların kaçmaya başladığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin ailelerine yaklaşık 3'er bin dolar tazminat verileceğini açıkladı.