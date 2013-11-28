Hindiye neden turkey deniliyor?



ABD'de Şükran Günü yaklaşırken bu özel günde geleneksel olarak tüketilen hindilerle ilgili New York Times ilginç bir habere imza attı. Gazete hindinin İngilizcesi olan Turkey kelimesinin neden 4 bin 429 mil ötedeki bir ülke olan Türkiye'nin İngilizce'deki karşılığıyla aynı olduğunu merak ederek araştırdı. Araştırmaya göre, Avrupa üzerinden Türk tüccarlar tarafından hindinin İngiltere'ye getirilmesiyle ülkedekiler bilinmeyen bu kuş türüne Turkey demeye başladılar.

Vatan gazetesinden Uğur Kocabaş'ın New York Times'a dayandırdığı habere göre hindiye turkey denilmesinin nedeni şöyle: Bir zamanlar İngilizler sefil durumdaydı. Patates yoktu, puro yoktu ve kesinlikle hindiler de yoktu. Daha sonraları insanlar egzotik bir kuşu ithal ederek tüketmeye başladı. Bilimsel adı Numida meleagris olan bu kuş Madagaskar'dan geliyordu ama İngilizler bunu bilmiyordu. Tek bildikleri bu hayvanın Avrupa üzerinden Türk tüccarlar tarafından ülkeye getirildiğiydi. Durum böyle olunca kuşa da turkey demeye başladılar.

Daha sonra İspanyollar Yeni Dünya'ya bir başka kuşla ayak bastı. Bilimsel adı Meleagris gallopavo olan bu kuş İngiliz sofralarında servis edilmeye başlandığında tadı 'turkey' dedikleri ilk hayvana benzediği için onu da turkey olarak adlandırdılar.

Daha da ilginci aynı kuşa Fransızca'da dinde adı veriliyor. Çünkü Fransızlar ilk kez karşılaştıklarında bu hayvanın Hindistan'dan yani onların dilinde d'Inde'den geldiğini düşündüler. Ondan da ilginci Türkler'in de hindiye hindi demelerinin sebebi Fransızlar'dan bu düşünceyi aynen almış olmaları.