Hindistanlı doktoru "Aladdin'in lambasını satıyoruz" diyerek 41 bin 500 dolar dolandırdılar

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde iki kişi bir doktoru "Aladdin'in lambasını" sattıklarını söyleyerek dolandırdı.

Hindistan medyasının aktardığına göre dolandırıcılar doktora lambanın kendisine "zenginlik ve sağlık" getireceğini söyledi.

Dolandırıcıların doktordan 200 bin dolar istediği, ancak daha sonra tarafların 41 bin 500 dolarda anlaştığı belirtildi.

Doktor, Meerut polisine yaptığı şikayette bahsi geçen adamlarla anneleri olduğunu düşündüğü bir kadını muayene ederken tanıştığını söyledi. Daha sonra bu kişilerin kendisini bir dini liderle tanışmaya ikna ettiğini ifade etti.

Kayıtlara göre doktor dini lidere yaptığı ziyaretlerden birinde "karşısına Aladdin'in çıktığını" zannettiğini, daha sonra bunun Aladdin kostümü giymiş bir kişi olduğunu fark ettiğini ifade etti.

Polis, iki adamın gözaltına alındığı ve bir kadının arandığını duyurdu.