Hindistan'ın yeni internet fenomeni: Uzayda selfie çeken roket

Ülkenin uzaya yolladığı en büyük roket olan GSLV Mark III'ün dünyaya gönderdiği selfie fotoğraflar Hindistan'ın yeni eğlencesi oldu.

640 tonluk "canavar roket"in çektiği ve içinde roketin de bulunduğu görüntüler Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (Isro) tarafından yayınlanmasının ardından, internette çok kez paylaşıldı.

Roket Pazartesi günü Hindistan'ın Bengal Körfezi'ndeki sahadan fırlatıldı.

GSLV Mark III'ün ağırlığı 200 fil ya da 5 jumbo jetin ağırlığına eşit.

Isro başarılı fırlatış sayesinde, Hindistan'ın ağır uyduları fırlatmak için Avrupa araçlarına duyduğu ihtiyacın da azalması anlamına geliyor.

Roket 3 tondan fazla yük taşıyabiliyor.

Isro'nun Mars Orbiter uydusu da sosyal medyada oldukça aktif. Uydu sık sık Mars'ın fotoğraflarını paylaşıyor.