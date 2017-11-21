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Dünya

Hindistan’ın Tripura bölgesinde iki ay içinde iki gazeteci öldürüldü

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Hindistan’ın Tripura bölgesinde gazeteci Sudip Datta Bhaumik vurularak öldürüldü

21 Kasım 2017 20:37

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Hindistan’ın Tripura bölgesinde gazeteci Sudip Datta Bhaumik vurularak öldürüldü. Olay Tripura’da iki ay içinde gerçekleşen ikinci gazeteci cinayeti oldu.
Tripura’nın bağlı olduğu Agartala eyaletinin Polis Gücü Yöneticisi Abhjit Saptarshi, “Bhaumik,  bir polis memuru ile çıkan bir tartışma sonrasında, aynı memur tarafından öldürüldü. Olay yeri inceleme yetkilileri bölgeyi incelerken, ölüm sonrası muayene kamera kaydına alınarak gerçekleştirildi” dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Saptarshi, polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu.
Syandan Patrika gazetesinde muhabirlik yapan Bhaumik, randevu ile bir görüşme için gittiği karakolun girişinde, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü.
Tripura’da, 20 Eylül tarihinde bir başka gazeteci olan Shantau Bhaumik, bir olayı incelerken iki saldırgan grup arasındaki çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

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