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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan'ın taşıyıcı anneleri

Taşıyıcı annelik yöntemi ile çocuk sahibi olmak Almanya’da yasak ama bu yöntem bazı ülkelerde ticarete dökülmüş durumda. Özellikle Hindistan'da ekonomik durumu kötü olan bazı kadınlar için bu bir para kazanma yöntemi.

21 Ağustos 2014 00:25


Dr. Rita Bakşi'nin çalıştığı kliniğe girilir girilmez burada ne iş yapıldığı anlaşılıyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin güneyinde bulunan Uluslararası Fertilite Merkezi'nin girişinde bebek fotoğrafları ve bebek sahibi olmayı başarmış mutlu anne-babaların teşekkür mesajları dikkat çekiyor. Yeşil doktor önlüğüyle bizi karşılayan Dr. Bakşi şunları söylüyor: “Doğal yollardan çocuk sahibi olmayanlar, ülkemizdeki taşıyıcı annelere başvurma hakkına sahip olmalıdır.”

Dr. Bakşi, kliniğe taşıyıcı annelik yöntemi için başvuran çiftlerin yüzde 70'inin yurt dışından geldiğine dikkat çekiyor. Doktor, Hindistan hükümetinin kısa bir süre önce bu tür çiftlerin vize koşullarını ağırlaştırmasının işlerini azalttığını söylese de çalıştığı kliniğin reklamını yapmaya ve taşıyıcı anneleri ararken ne denli titiz davrandıklarını şu sözlerle anlatmaya devam ediyor: “Bizim için taşıyıcı anne bulan ajanslar, kadınların adli sicil kaydını kontrol ediyor, sağlıklı olup olmadıklarını inceliyorlar.”

'Çocuklarımın eğitimi için'

Taşıyıcı annelik yapanlardan biri de Monika. 30 yaşındaki kadının rahmine bugün İngiliz bir çiftin üreme hücreleri ile döllenen yumurta yerleştirilecek. Monika, çift hakkında yaşları dışında hiçbir bilgiye sahip değil. “Maddi problemlerimiz var” diyen kadın sözlerini şöyle sürdürüyor: “Şoförlük yapan eşim yakında işsiz kalacak, buradan kazandığım parayla çocuklarımın eğitim masraflarını karşılayacağım.” Monika bebeği doğumdan sonra görmemeye karar vermiş. Taşıyıcı annelik sözleşmesinde, bu işi yapmak isteyen kadınların en az 1 çocuğa sahip olması şart koşuluyor. Monika, "Böylece doğan çocuğu vermek daha kolay oluyor" diyor.

'Fahişe muamelesi görüyolar'

Hindistan Ulusal Kadınlar Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, ülke genelinde 3 bin klinik çocuk özlemi olan ailelere taşıyıcı annelik hizmeti veriyor. Hindistan yabancı aileler tarafından özellikle düşük fiyatlar nedeniyle tercih ediliyor, zira burada taşıyıcı annelik için ödenen ücret ABD'dekinin neredeyse dörtte biri tutarında. Toplam süreç ortalama 24 bin dolara mal oluyor, bunun 4 ila 6 bin dolarını taşıyıcı anne alıyor. Sawa adlı kadın örgütünden Deepa da kadınların bu işi para için yaptığını doğruluyor. Bunun özgür irade ile alınan bir karar olduğuna dikkat çeken Deepa, bu alanda hiçbir yasal düzenleme olmamasını eleştiriyor. Ayrıca taşıyıcı annelik yapan kadınların kendi yaşadıkları ortamda ‘damgalanma' tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da vurgulayan Deepa, bu kadınların fahişe gibi görüldüğünü, bu yüzden pek çoğunun çevresinden taşıyıcı anne olduğunu gizlediğini söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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