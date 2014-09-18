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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan’ın Mars misyonu son aşamada

Uzay yarışına Hindistan da dâhil oluyor. Hindistan’ın geçen yıl gönderdiği uzay aracının önümüzdeki hafta Mars yörüngesine oturtulması hedefleniyor.

18 Eylül 2014 14:28


Küresel uzay yarışında kendine bir yer edinmek isteyen Hindistan'ın ilk Mars misyonunda son aşamaya gelindi.

Geçen yıl kasım ayında gönderilen insansız uzay aracının 24 Eylül'de Mars yörüngesine oturtulması planlanıyor.

74 milyon dolarlık misyonun başarılı olmasının Başbakan Narendra Modi'nin daha ağır uydu fırlatma kapasitesine sahip yeni uzay üsleri kurulması konusunda teşvik edebileceği belirtiliyor.

Gezegenin yüzeyi ve atmosferi incelenecek

Geçen kasım ayında başlatılan “Mangalyaan” adlı Mars yörünge misyonuyla, gezegenin yüzeyinin ve mineral yapısının çalışılmasını hedefliyor. Ayrıca atmosferde metan taraması yapılacağı kaydediliyor. Metan, Dünya'daki yaşamla bağdaştırılan bir kimyasal.

Eğer Hindistan 24 Eylül'de uzay aracını Mars yörüngesine sokmayı başarırsa, bunu ilk denemede başaran ilk ülke olacak. Avrupalılar, ABD ve Rusya, Kızıl Gezegen'in yörüngesine uzay araçlarının oturtulması ya da gezegene indirilmesi gibi çalışmalarda başarı sağladı ancak bunu birkaç denemeden sonra yapabildiler.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) bilimsel sekreteri" V. Koteswara Rao, güvenlerinin tam olduğunu kaydetti. Rao, “Şu ana kadarki tüm operasyonlar başarılıydı ve tüm parametreler normaldi” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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