Hindistan'ın kahramanları

Küçük yıldızlar, ABD'deki Oscar ödül törenine katıldıktan sonra Hindistan'a döndü. Mumbai havaalanında toplanan yüzlerce kişi çocuklara sevgi gösterisi sundu.Çocuklara havaalanındaki kalabalık yüzünden onlarca polis eşlik etmek zorunda kaldı.Hayatla mücadelesine Hindistan'ın Mumbai kentinin kenar mahallesinde başlayan bir çocuğun zorluklar içindeki büyüme sürecini, bir aşk hikayesini de içine katarak, katıldığı bir yarışma programı çerçevesinde ele alan "Slumdog Millionaire", en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi ses miksajı, en iyi kurgu, en iyi film müziği ve en iyi orijinal şarkı dalında 8 Oscar almıştı.