Hindistan'ın iki bölgesinde doğum belgesi başvuruları blok zinciri üzerinden yapılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde iki yerel yönetim, doğum belgesi başvurularının blockchain (blok zinciri) sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bankura ve Durgapur bölge yönetimleri, doğum belgeleri gibi yasal belge taleplerindeki kimlik doğrulama eylemleri gibi idari işlemler için blok zinciri teknolojisini kullanacak. Söz konusu idari işlemlerde kullanılacak olan blok zinciri teknolojisini geliştiren Hollanda merkezli Lynked World şirketi kurucusu ve CEO’su Arun Kumar, yasal işlemlerde şu an kullanılan sistemin oldukça “yetersiz” olduğuna dikkat çekti.

Kumar CCN’e verdiği röportajda, blok zinciri teknolojisinin şu an kullanıma hazır olduğunu ve Batı Bengal’deki iki yönetimin de Eylül’de doğum belgeleri ve diğer yasal belge başvurularını blok zinciri platformu üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi.

Yıl sonuna kadar blok zinciri üzerinden 1 milyon doğum belgesi verilmesinin hedeflendiğini belirten Kumar, şu açıklamalarda bulundu:

“Doğum belgeleri, yasal işlem süreçlerini gerçekleştiren yetkililerin onayıyla doğrulanacak ve söz konusu doğrulama, kullanıcının izin verdiği üçüncü bir tarafın tasdik talep etmesi durumunda kullanılmak üzere blok zinciri üzerinde saklanacak.”