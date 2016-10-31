Hindistan'ın başkenti Delhi sisle kaplandı

Hindistan'ın başkenti Delhi'de yaşayanlar, havai fişekli gösterileriyle ünlü Divali Festivali'nin (Işık Festivali) ardından sisle kaplanmış bir kente uyandı.

Sis nedeniyle öfkelenen Dehlililer bu sabah sosyal medyadan şehrin sisli halinin fotoğraflarını paylaştılar.

Dünkü festivalin ardından havadaki sağlığa zararlı parçacıkların seviyesi, sınırın 10 katına çıkmış durumda.

Yetkililer, nem ve rüzgar hızı nedeniyle Delhi'yi festivalin ardından kirli havanın beklediği konusunda uyarmıştı.

Delhi'de yerel yönetim geçen hafta kirli havayı en aza indirmek için yol kenarlarına hava temizleyiciler yerleştireceklerini açıklamışlardı.

Ancak kenti kaplayan kalın sis tabakası nedeniyle bu sabah kentte görüş mesafesi oldukça düşüktü.

Bu sabah Twitter'ın Hindistan sayfasında "smog" (sis) etiketiyle yapılan paylaşımlar oldukça fazlaydı.

Pratik Prasenjit isimli kızgın kullanıcıdan gelen Tweet'te "Dün geceki şov iyiydi Delhi. Şimdi boğul" ifadeleri vardı.

Hindistan'ın kuzeyindeki en önemli Hindu festivali olan Divali'de, iyinin kötüye karşı zaferi kutlanıyor.

Divali'de ardı ardına havai fişekler ve maytaplar patlatılıyor, ancak bu durum havayı kirletiyor.

Son yıllarda, Divali Festivali'nde havai fişek kullanımının kısıtlanması çağrısını yapan kampanyalar pek başarılı olamamıştı.

Havai fişekler ve maytaplar Divali kutlamalarıyla özdeşleşmiş durumda. Bir kısım Hintli içinse, festivalde havai fişek ve maytap kullanımı zenginliklerini göstermek için bir fırsat. Zengin aileler, tek bir gecede kullanılacak havai fişekler için binlerce rupi harcıyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 20 şehirden 13'ü Hindistan'da bulunuyor. Araştırmada Delhi, dünya üzerinde hava kirliliğinin en fazla olduğu şehir olarak yer alıyor.

Hava kirliliği, Hindistan'da erken ölümlerin en önemli nedenlerinden biri. WHO'ya göre, her yıl hava kirliliğiyle ilişkili hastalıklardan 620 bin kişi ölüyor.