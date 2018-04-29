Hindistan'ın bağımsızlık yıldönümünde Başbakan Modi: Toprak anlaşmazlığını "kucaklaşma" çözer

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada Keşmir'deki bağımsızlık yanlılarını eleştirdi ve "mermiler barış getirmez" dedi.

Nüfusunun çoğu Müslüman olan Keşmir üzerinde Hindistan da Pakistan da hak iddia ediyor.

Narendra Modi, "şiddeti kışkırtmak için dini kullananları" eleştirdi.

Modi'nin partisi Bharatiye Janata iktidara geldikten sonra ülkede inek kesen ve satanlara yönelik şiddet uygulayan çetelerin sayısı artmış, iki yılda yaklaşık 10 kişi öldürülmüştü.

Modi, konuşmasında geçen hafta Hindistan'da ödenmeyen faturalar nedeniyle oksijeni biten bir hastanede ölen 60 çocuğun aileleriyle de dayanışma çağrısı yaptı.

Başbakan Modi, ülkesinde üç kere "boş ol" diyerek boşanmaya karşı yasal mücadele yürüten Müslüman kadınlara destek verdiğini de açıkladı. Hindistan, Müslüman erkeklerin eşlerini bu şekilde boşayabildiği nadir ülkelerden. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme yakında konuyla ilgili kararını açıklayacak.