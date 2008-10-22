Hindistan'ın Ay yolculuğu başladı

Satiş Dhavan Uzay Üssü'nden yapılan açıklamada, Sanskrit dilinde "Ay Gemisi" anlamına gelen Çandrayaan-1 uzay aracının, planlandığı gibi TSİ 03.52'de Bengal Körfezi'nin kuzeyindeki Andra-Pradeş eyaletinde, Çennay'a 90 kilometre uzaklıkta Sriharikota'da kurulu üsten fırlatıldığı belirtildi.Çandrayaan, toplam 320 ton ağırlığında "Kutup Uydu Kalkış Aygıtı" (PSLV-C11) roketinin 12'şer tonluk 6 dilimli yan destek roketleriyle Ay'a doğru yola çıktı. Çandrayaan-1 roketi, ay modülünde, ABD ile Bulgaristan'ın da üye olduğu Avrupa Uzay Kurumunun geliştirdiği aygıtları ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2 harita aygıtını taşıyor.Aracın, Ay'a çok yakınlaşması, 100 km. irtifada yörüngeye girmesi planlandı.Hindistan'ın ilk Ay aracının fırlatıldığı üs Satiş Dhavan, adını, büyük Hintli fizikçi olan, akışkanlar ve yer katmanları uzmanından alıyor. Satiş Dhavan, 2002'de 82 yaşında öldü.Asya'da Japonya ve Çin'le yarışan Hindistan, bu roketle bugüne dek değişik ülkelerden 29 uyduyu yörüngeye gönderdi. İsrail'in uydusunu yollaması, İran'ın protestosuna neden oldu.Hindistan, ilk insansız ay aracını bugün sabaha karşı fırlatarak, Ay'ı keşfetme ve burada yerleşecek alanlar bulma ya da üsler kurma konusunda girişimler başlatan İngiltere, Çin, Japonya, ABD, Rusya gibi ülkelerin arasına katıldı. Ay'a insanlı ve insansız araçlar göndermeyi planlayan ülkeler ile projeleri şöyle:HindistanHindistan, bu sabah TSİ 03.52'de fırlattığı Çandrayaan-1 adlı uzay aracı ile Ay yarışına dahil oldu. Bu uzay misyonunda, Ay'ın çeşitli bölgelerinin haritasının çıkarılması, kimyasal ve maden bileşimleriyle ilgili araştırmalar yapılması planlanıyor.2014'e kadar uzaya astronot yollamayı hedefleyen Hindistan, Ay'a insanlı uzay aracını da 2020'de göndermeyi düşünüyor.ABDAy'a ilk insanlı aracı gönderen ABD'nin Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Ay'da daimi bir üs kurmayı planlıyor.Gelecekte Mars'a seyahat için gerekli teknolojiyi sağlama gibi çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılacak bu üssün, büyük olasılıkla Ay'ın güney kutbunda olması bekleniyor.2020'ye kadar başlaması planlanan bir dizi Ay uçuşunun ardından söz konusu inşaatın başlaması düşünülüyor. Ayrıca Ay ve Yerküre arasında bir iletişim sistemi de öngörülüyor.ÇinGeçen yıl Ekim ayında Ay'a keşif uydusunu gönderen Çin, Ay yüzeyinde incelemeler yapacak insansız uzay aracını 2012 yılında fırlatmayı düşünüyor.Çin, geçen ay ilk kez insanlı uzay aracını göndermiş ve Çinli uzay adamları (taykonotlar), uzay yürüyüşü yapmıştı.Japonyaİlk Ay keşfine planlandığından yaklaşık 4 yıl sonra, geçen yıl 14 Eylülde başlayan Japonya, bu Ay misyonuna Kaguya adını vermişti.Henüz uzaya insanlı araç gönderme girişimi olmayan Japonya'nın uzay ajansı JAXA, 2025'e kadar Ay'a astronot göndermeyi planlıyor.İngiltereAy'a 2010 yılında ilk insansız uzay aracını göndermeyi düşünen İngiltere, Ay yüzeyinde araştırmalar yapmayı ve insanlı yerleşim için uygun yerler bulmayı planlıyor.İngiltere, Ay'a iki girişim başlatma düşüncesinde. İlk girişimde gönderilecek "Moonlight" ile yörüngeden atılacak olan 4 küçük araçla deprem, sarsıntı gibi sismografik veriler toplanacak. Moonlight'ın başarılı olması halinde Ay'a yerleşme planı için uygun yerleri arayacak olan "Moonraker" devreye girecek.RusyaFederal Uzay Ajansı (Roscosmos) da, Ay'a yapılacak uçuşları kapsayan bir dizi insanlı uzay görevleri planlıyor. Rusya 2025'e kadar Ay'a insanlı uçuşlar, 2028-2032 arasındaysa Ay yüzeyinde daimi bir üssün kurulmasını hedefleyen uzay endüstrisini geliştirecek uzun dönemli bir programa sahip.