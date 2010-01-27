Hindistan’dan Türkiye’ye nota

T24 - Hindistan’ın, İstanbul’da düzenlenen Afganistan’a komşu ülkeler toplantısına davet edilmediği gerekçesiyle Ankara’ya protesto notasını verdiği bildirildi. Hindistan basını da, gerginliğin Cumhurbaşkanı Abdullal Gül’ün Şubat ayında Hindistan’a yapacağı ziyarete “gölge düşürebileceği” yorumunu yaptı.





İstanbul’da Salı günü Afganistan’ın komşularının katılımıyla düzenlenen konferansa davet edilmediği gerekçesiyle Hindistan’ın Türkiye’yi protesto ettiği belirtildi. İndian Express tarafından yayımlanan bir haberde Hindistan’ın, konferanstan Pakistan’ın talebi üzerine dışlandığı sanıldığı kaydedildi. Haberde şöyle denildi:



“Bu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gelecek ay Hindistan’a yapacağı ziyarete gölge düşürebilir. Konferansın düzenleyicisi olan Gül, 9 Şubat’tan başlayarak Hindistan’a iki günlük bir ziyarette bulunacak.



Hepsi Kabil’in istikrarlaştırılmasında önemli payları olan Hindistan, Fransa ve Japonya, Afganistan’ın askeri ve siyasi geleceğinin değerlendirilmesine yönelik konferansa davet edilmediği için Ankara’ya protestoda bulunmuştu. Paris ve Tokyo, son anda dahil edilirken Yeni Delhi dışarıya bırakıldı.”



Hindistan hükümetinin Ankara’nın reddinden rahatsız olduğu belirtildiği haberde Hindistan’ın, 25 Ocak’ta Rusya’da düzenlenen Afganistan konferansına ve 28 Ocak’ta Afganistan ile ilgili olarak yapılacak Londra Konferansı’na ise davet edildiğine de dikkat çekildi.





