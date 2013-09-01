Hindistan'daki toplu tecavüz davasından '3 yıl' ceza çıktı

Hindistan'ı ayağa kaldıran toplu tecavüz davasında altı sanıktan en genci üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da bir üniversite öğrencisine toplu tecavüzden yargılanan altı sanıktan birinin olay esnasında 17 yaşında olması sebebiyle gençlik mahkemesinde yargılanmasına karar verilmişti. Yeni Delhi Gençlik Mahkemesi'nde görülen davada söz konusu sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2012 gecesi sinema çıkışı erkek arkadaşıyla birlikte bir özel otobüse binen üniversite öğrencisi, yaklaşık bir saat boyunca otobüs şoförü ve içerideki beş arkadaşının tecavüzüne uğramış, ardından erkek arkadaşıyla birlikte demir bir sopayla ağır yaralanmış şekilde otobüsten atılmıştı. Üniversite öğrencisi olaydan yaklaşık iki hafta sonra hayatını kaybetmiş, olay Hindistan'da geniş çaplı protesto gösterilerine sebep olmuştu.

Diğer sanıklara idam talebi Hindistan'da halkın öfkesini yatıştırmak isteyen hükümet, tecavüz davasının 100 gün içinde tamamlanacağı taahhüdünde bulunmuş ve davayla ilgili, haftanın yedi günü toplanabilecek özel bir mahkeme kurulmuştu. Bu mahkemeden de önümüzdeki günlerde bir karar çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar davada yargılanan dört sanığın idam cezası alacağı görüşünde. Mart ayında hücresinde asılmış halde bulunan beşinci sanıkla ilgili incelemeler ise sürüyor.