Hindistan'daki Müslüman kadınların 'boş ol' isyanı!

Kadın hakları savunucularına göre Hindistan'da binlerce kadın üç kez 'boş ol' denilerek boşandı.

Ekim ayında Şayara Bano'nun dünyası yıkıldı.

35 yaşındaki Şayara tedavi için gittiği Uttarakhand eyaletinde anne ve babasının yanındayken eşinden bir 'talâkname', yani 'boş ol' diyerek kendisini boşayacağına dair bir mektup aldı.

Allahabad kentinde yaşayan 15 yıllık kocasına ulaşma çabaları sonuç vermedi.

"Telefonunu kapattı, hiçbir şekilde ona ulaşamıyorum. Çocuklarımı meraktan ölüyorum" diyor.

Şayara Bano Şubat ayında Yüksek Mahkeme'ye başvurarak, üçlü talâkla, yani üç kez 'boş ol' denilerek boşanmanın tamamen yasaklanmasını talep etti; bunun Müslüman erkeklerin eşlerine 'köle' gibi davranmalarına yol açtığını söyledi.

Bir milyar 200 milyona yakın nüfusunun 155 milyonu müslümanlardan oluşan Hindistan'da, müslümanların yasal meselelerine çözüm aranırken şeriat hukuku esas alınıyor.

Şayara Bano "Yüksek Mahkeme'nin haksızlığa dur diyeceğini ve kocamın beni geri kabul edeceğini umuyorum" diyor.

Ancak yıllardır uygulanmasına rağmen üç kez 'boş ol' deme uygulamasının Kuran'da ya da şeriatta yeri olmadığı söyleniyor.

İslam alimleri Kuran'da boşanma için önce üç aya yayılması gereken bir düşünme ve uzlaşı arayışı öngörüldüğüne dikkat çekiyorlar.

Talâk uygulamasına karşı çıkanlar, Pakistan ve Bangladeş gibi birçok İslam ülkesinde talâkla boşanmanın yasaklandığını belirtiyorlar.

Ancak Hindistan'da bu uygulama sürüyor.

Müslüman kadınlar yıllardır talâkla boşanmanın Hindistan'da da yasaklanması için mücadele veriyor.

Ancak eşlerinden ayrılmak isteyen erkekler, modern teknolojinin yardımıyla da SMS mesajı, Skype, Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden 'boş ol' demeye devam ediyorlar.

Mumbai merkezli Hindistan Müslüman Kadın Hareketi'nin Kasım ayında yayımladığı raporda neredeyse 100 üçlü talâkla boşanma vakasından bahsedildi.

Müslüman Kadın Hareketi, 'boş ol' diyerek boşanılmasına tepkili.

Müslüman Kadın Hareketi'nin belgelediği vakaların çoğunda kadınların yoksul ailelerden geldiği ve kocaları nafaka ödemediği için ailelerinin yanına dönmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Hindistan Müslüman Kadın Hareketi'nin kurucusu Profesör Zekiye Soman, BBC'ye "Hindistan'da Müslümanların uyguladığı kişisel yasaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini" söyledi.

Müslüman Kadın Hareketi, aslında İslam'a uygun olmayan bu hareketi ulemanın kutsadığını belirtiyor.

Bu nedenle de bazı Müslüman gruplar talâkla boşanma konusunun Yüksek Mahkeme'ye taşınmasına tepki gösterdi.

Bu gruplardan biri de Hindistan Müslüman Hukuk Kurulu.

Kurulun üyelerinden Esma Zehra, İslam aleyhtarlarının konuyu abarttığını söyleyerek, "niye herkes aklını bize ve bizim dinimize takti ki" diye sordu.

Zehra, boşanma uygulamasını kınamakla birlikte, Müslümanların mevcut Hindistan hükümetinin yönetimi altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini ve talâk meselesinin üzerine gidilmesinin, tüm vatandaşlar için geçerli tek bir medeni kanun çıkarılmasını amaçladığını belirtti.

Prof. Soman ise "kınamak yeterli değil" diyor. "Bu uygulamaların yasadışı ilan edilmesi gerek."