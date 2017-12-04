T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'daki hava kirliliği kriket maçının bölünmesine sebep oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Hindistan'daki hava kirliliği, Pazar günü Hindistan ve Sri Lanka arasında düzenlenen kriket maçı oyuncularını kötü etkiledi

04 Aralık 2017 17:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Hindistan\'daki hava kirliliği, Pazar günü Hindistan ve Sri Lanka arasında düzenlenen kriket maçı oyuncularını kötü etkiledi.   
Hindistan\'ın başkenti Delhi\'de düzenlenen Hindistan ve Sri Lanka arasındaki kriket maçı sırasında, başkentte tehlikeli bir düzeye ulaşmış olan hava kirliliği oyuncuların \"sürekli olarak istifra etmelerine\" sebep oldu. Maç yorumcuları ilk kez bir karşılaşmanın zehirli sis sebebiyle kesintiye uğradığını söylerken, özellikle ülkenin kuzeyi olmak üzere bütün bölgeyi etkisi altına alan sisin kötüleşeceği söyleniyor.
Karşılaşma başlamadan önce yüzlerinde maskelerle sahaya gelen Sri Lankalı oyuncuların durumu kötüleşince karşılaşmaya yirmi dakika ara verildi. Doktorların ve medikal asistanların oyuncuların durumunu kontrol etmesiyle maçın devam edilmesine karar verilse de, bölgede gitgide artan ve zehirli dereceye ulaşan sis yüzünden karşılaşmaya iki kez daha ara verildi. Sri Lanka kriket takımı koçu Nic Pothas, \"Takımdan oyuncularımız saha kenarına istifra ederek geliyorlardı. Herhangi bir karşılaşmada yer alan sporcuların bu şekilde acı çekmesi normal değil. Hava kirliliğiyle ilgili çok fazla kural yok. Yarın ne yapacağımız bu maçın hakemine bağlı. Hakemler bu akşam, sisin yarınki karşılaşmada devam etmesi durumunda alınabilecek önlemler hakkında görüşecek\" dedi.
Hindistan kriket komitesi başkanı CK Khanna, durumundan memnun olmadığını ve en kısa zamanda Sri Lanka kriket komitesiyle görüşeceğini söyledi. Khanna, \"Stadyumda bulunan 20 bin kişi ve Hindistan kriket takımı oyuncuları durumdan etkilenmezken, Sri Lanka\'nın bu olayı bu kadar büyütmesini anlamıyorum\" dedi.
Hindistan genelinde giderek kötüleşen hava kirliliği sebebiyle okullar kapanmış ve doktorlar acil durum uyarısında bulunmuştu. Başkent Delhi yetkilileri ise her yıl kış aylarında tekrar ortaya çıkan bu duruma hazırlıklı olmamaları sebebiyle eleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAHindistanPazarSri LankaDelhiMaçKarşılaşmaSri LankalıDoktorlarınNic PothasHerhangiHavaYarınHakemlerCK KhannaKhannaBaşkent Delhi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24