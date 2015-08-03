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Dünya

Hindistan'da yüzlerce porno sitesine erişim engeli

Hindistan'da 857 kullanımı ücretsiz sitenin, hükümetin emriyle, çocukların bu sitelere erişimini engellemek amacıyla kapatıldığı belirtiliyor

03 Ağustos 2015 18:51

Hindistan’da yüzlerce porno sitesine erişimin bir anda engellenmesi kullanıcıları ve firma sahiplerini şaşkına çevirdi. 857 kullanımı ücretsiz sitenin, hükümetin emriyle, çocukların bu sitelere erişimini engellemek amacıyla kapatıldığı belirtiliyor.

Russia Today’in haberine göre, sitelerin kapatılmasından önce herhangi bir uyarı verilmediği belirtilirken, emrin Telekomünikasyon Bölümü tarafından verildiği açıklandı.

Karardan Hindistan’ın önde gelen internet servis sağlayıcılarının etkilendiği ifade ediliyor.

 

'Tam anlamıyla yasak değil'

 


Kullanıcıların VPN kullanarak sitelere girebildiği belirtilirken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu tam anlamıyla bir yasak değil, Hindistan’ın kültürel dokusunu korumak amaçlı. Yetişkinlerin porno sitelerini ziyaret etmesi engellenmeyecek. Bu geçici bir düzenleme” dedi.
Pornhub’ın yayınladığı istatistiklere göre, Hindistan trafik kaynaklarında dördüncü sırada yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında ABD, İngiltere ve Kanada bulunuyor.

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