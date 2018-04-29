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BBC Türkçe

Hindistan'da Yüksek Mahkeme 'Boş ol' uygulamasını yasakladı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, erkeklerin üç kez "Boş ol" diyerek eşlerini boşayabilmesi uygulamasını 'yasa dışı' ilan etti. Ülkede yaşayan kadın hakları aktivistleri uzun zamandır "talak" adı verilen bu uygulamanın kaldırılması için mücadele ediyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, erkeklerin üç kez "Boş ol" diyerek eşlerini boşayabilmesi uygulamasını 'yasa dışı' ilan etti.

Ülkede yaşayan kadın hakları aktivistleri uzun zamandır "talak" adı verilen bu uygulamanın kaldırılması için mücadele ediyordu.

Uygulamayı değerlendiren beş hakimden üçü uygulamanın yasa dışı olması gerektiğine hükmederek yürürlükten kalkmasını sağladı.

Hindistan'da Müslüman kadınlar eşlerinin Skype ve WhatsApp üzerinden bile kendilerini üç kez "Boş ol" diyerek boşamasından şikayetçiydi.

yargı süreci başlamıştı.

Bu şekilde boşanan kadınlar ve iki tane insan hakları grubu mahkemeye sundukları dilekçelerin değerlendirilmesi sonucu mahkeme bu uygulamayı "İslam dışı, zoraki ve yasa dışı" buldu.

Mahkeme aynı zamanda parlamentodan da bu yönde bir yasa çıkarmasını istedi.

Bu uygulamayı mahkemeye taşıyan kadınlardan biri olan Shayara Bano, karar sonrası Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bugün sonunda özgür hissediyorum. Çok sayıda Müslüman kadını özgürlüğüne kavuşturacak kararı elimde tutuyorum" dedi.

Hindistan, dünyada erkeklerin "Boş ol" diyerek eşlerini boşayabildiği az sayıdaki ülkeden biriydi.

Pakistan ve Bangladeş gibi Müslümanların yaşadığı çok sayıdaki ülkede talak yasak.

Hindistan yasaları, her dini gruba evlilik ve boşanma konusunda kendi yasalarını belirleme izni veriyor.

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