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BBC Türkçe

Hindistan'da 'yeni oksijen faciası' mı?: 49 çocuk daha öldü

Hindistan'da polis, Uttar Pradeş eyaletinin Farrukhabad kentindeki bir hastanede dünyaya gelen onlarca bebeğin ölümünü araştırıyor. Aynı eyalette daha önce de bir devlet hastanesinde bir hafta içinde, en az 160 bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine soruştur

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da polis, Uttar Pradeş eyaletinin Farrukhabad kentindeki bir hastanede dünyaya gelen onlarca bebeğin ölümünü araştırıyor.

Aynı eyalette daha önce de bir devlet hastanesinde bir hafta içinde, en az 160 bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı

Ram Manohar Lohia hastanesinde bir ayda 49 bebeğin hayatını kaybettiği ve bunların en az 30'unun doğum sırasında oksijensiz kalmaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

100 bebek, borç yüzünden oksijen tüpü alınamadığı için mi öldü?

Ağustos'ta da aynı eyaletteki Gorakhpur'daki bir hastanede en az 160 bebek ölmüş ve bu çocukların da oksijensizlikten hayatlarını kaybettikleri söylenmişti.

Ancak üst düzey hükümet görevlileri, her iki hastanede de ölümlerin bu nedenle olmadığını savundu.

Son bebek ölümlerinde 30 ölümden hastane görevlileri sorumlu tutuldu ve bu durum da polisin adli soruşturma başlatmasına neden oldu.

Raporda Ram Mahonar Lohia Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan bebeklerin oksijensizlikten öldüğü belirtildi. Sağ dünyaya gelemeyen diğer 19 çocuksa rapora konu edilmedi.

49 ölümün 21 Temmuz ve 20 Ağustos arasında gerçekleştiği belirtildi.

Gorakhpur'daki Baba Raghav Das Hastanesi'nde en az 60 bebeğin öldüğü haberi geldi. 30'unun sadece iki gün içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Haberlere göre neden oksijen bulunamamasıydı. Hastane ve eyalet yetkilileri bunu yalanladı, ancak ölen bebeklerin yakınları bebeklerinin nefes alabilmeleri için oksijen torbalarını elleriyle sıkmaları gerektiğini anlattı. 16 Ağustos itibariyle ölü sayısı 100'den fazlaya çıktı.

İlk haberlerde, hastanenin oksijen tüpünü veren firmanın yaklaşık 100 bin dolarlık ödenmeyen faturalar nedeniyle teslimatları durduğu söyleniyordu.

Aynı hastanede aralarında 31 bebeğin de bulunduğu 31 çocuk daha öldü. Yetkililer oksijen sıkıntısı olmadığını, muson mevsimi nedeniyle artan hastalıkların ölümlere yol açtığını belirtti. Çoğu çocuğun ise hastaneye durumları çok ağırken getirildiği savunuldu.

Polis, Farrukhabad'daki Ram Manohar Lohia hastanesinde görülen 49 çocuk ölümünden 30'uyla ilgili araştırma başlattı.

Polis, Farrukabad'daki ölümlerde, hastanenin bebeklere doğumdan sonra bebeklerin nefes borularına oksijen tüpleri yerleştirmediğini açıkladı.

Bölge, Hindistan'ın en yoksul yüzlerinden ve her yıl çeşitli hastalıklar nedeniyle yüzlerce çocuk ölümü görülüyor.

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