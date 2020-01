Hindistan'da yeni inek yasağı isyana yol açtı

İneklerin hayvan pazarında satılmasını yasaklayan yeni uygulama Hindistan halkının bir bölümünde tepkilere yol açtı.

Hindistan ve inekler arasındaki paradoksal ilişkide yeni bir safhaya geçildi. Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hayvan pazarlarında kesim amacıyla inek ve manda satışı yasaklandı.

Hinduizm inanışına göre kutsal sayılan ineklerin kesimi Hindistan'da uzun yıllardır yasak. Cezası ise ineğin ederinin 5 mislinden başlayıp, hayvana eziyet edildiği takdirde ömür boyu hapse kadar uzanabiliyor.

Bununla birlikte, ülkede ciddi bir kırmızı et pazarı var. Hindistan 2014 yılı itibarıyla dünyanın en büyük et ithalatçısı olan ve senelik 4 milyar dolarlık hacme sahip kırmızı et pazarında sığır eti ithalatı yasak.

Ülkede sadece kemiksiz manda eti, koyun eti, keçi eti ve kümes hayvanlarının ithalatına izin veriliyor. Yine de, bazı eyaletlerde yasaklar çiftçiliği korumak için öküz ve boğaya kadar uzanıyor

Dana eti yediği için öldürülmüştü

Çiftçiler, kuraklık nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek yasağın kaldırılmasını istedi. Ancak dindar aktivistler ineklerin lehine agresif tutumlarını sürdürüyor.

2 yıl önce dana eti yediği gerekçesiyle bir adam öldürülmüştü. Günümüzde de ineklerin kutsallığını korumak isteyen yasa dışı infazcılar ineklerin nakliyesini dahi gerekçe göstererek saldırılarda bulunuyor.

İşsizlik artacak

Pek çok Hindistanlı, yasağın büyükbaş hayvancılık yapanların hayatlarını negatif etkilediğini ve manda eti yasağının milyonlarca işsiz yaratacağını belirtiyor. Yaşlı sığırlar için alıcı olmamasından dolayı hayvancılar rutin bakım masraflarını ödemekte zorlanıyor.

190 milyon sığır cinsinin bulunduğu Hindistan'da her yıl milyonlarca hayvan eceliyle öldüğü için sistemin dışına çıkıyor. Pek çok bölgede istenmeyen ineklerden dolayı trafik kesintiye uğruyor ve bakımsız hayvanlar hastalıklara yol açıyor.