Hindistan'da yeni banknot kuyrukları

Hindistan'da yolsuzlukla mücadele kapsamında piyasadan çekilen 500 ve 1000 rupi değerindeki banknotlarını değiştirmek isteyen müşteriler, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hint hükümeti yolsuzluk ve kara para aklamayı engellemek için bu banknotların dolaşımdan kaldırılacağını duyurdu.

Dolaşımdan kaldırılan banknotların karşılığında, güvenlik önlemleri arttırılan 500 ve 2000 rupilik banknotlar veriliyor. Yetkililer daha sonra yeni tasarlanan 1000 rupilik banknotların da dolaşıma sunulacağını açıkladı.

Talebe yanıt verebilecek düzeyde banknot toparlayabilmeleri için bankalar dün kapalı kaldı. ATM'lerden para çekmek isteyen müşterilere ise geçici limit getirildi.

Bugün ise Mumbai ve Delhi kentlerinde banka şubeleri ve ATM'lerin önünde de kaos yaşandığı görüldü.

Yoğunluk karşısında bankalar ya çalışma saatlerini uzattı, ya da geçici olarak fazladan personel istihdam etti.

BBC'ye konuşan bir banka yetkilisi, fazladan nakit para getirtmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Banka yetkilisi, banka müşterileri arasında çıkan kavgalarla baş edebilmek için polis çağırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Hindistan'daki sosyal medya kullanıcıları da, sonu kavgalara varan uzun banka kuyruklarıyla ilgili bazıları mizahi, bazıları ise öfkeli paylaşımlar yaptı.

Twitter'da #CashCleanUp (Nakit temizliği) etiketi, bir süredir en çok kullanılanlar arasında yer alıyor.

Hint hükümeti, bu adımla vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Banka müşterileri her bir gün 4 bin rupilik banknotu yenileriyle değiştirebilecek. Bu miktarın fazlası vergi yasalarına tabi olacak. Bankalardan günlük para çekme miktarı ise 10 bin, haftalıksa 20 bin rupiyle sınırlandırıldı.

Ülkedeki yabancı turistler havaalanlarındaki döviz bürolarını kullanarak dolaşımdan kaldırılan banknotlarla 5 bin rupi değerinde döviz alabilecekler.