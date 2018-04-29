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BBC Türkçe

Hindistan'da üst kasttan kadınla evlenen genci linç eden 6 kişiye idam cezası

Tamil Natu eyaletinde, Shankar adlı bir genci linç eden 6 kişi ölüm cezasına çarptırıldı. Bu kişiler arasında teslim olan Kausalya adlı kadının babası da bulunuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Natu eyaletinde, üst kasttan bir kadınla evlenen Shankar adlı bir adamı linç eden 6 kişi idam cezasına çarptırıldı. Bu kişiler arasında teslim olan ve saldırıyı düzenlediğini itiraf eden Kausalya adlı kadının babası da bulunuyor.

Davada toplam 11 kişi yargılandı. Bir kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, bir kişiye de 5 yıl hapis cezası verildi.

Aralarında Kausalya'nın annesinin de olduğu 3 kişi ise beraat etti.

22 yaşındaki Shankar ve Kausalya geçen yıl Tirupur bölgesindeki Udumalpet kasabasında Mart ayında yolda yürürken saldırıya uğramışlardı.

Etraftakilerin dehşet içinde izlediği olayda Kausalya da yaralanmış, saldırganlar ise motosikletle kaçmışlardı.

Olay başta "namus cinayeti" olarak nitelendirilmiş, kesici aletlerle düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ülkede büyük tepki çekmişti.

Kausalya'nın hastane yatağındaki görüntüleri ise Hindistan'da sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Shankar Hindistan'da en alt kast olan Dalitlere, Kausalya ise daha üst bir kasta üye.

Çift saldırıdan sekiz ay önce, Kasualya'nın ailesinin karşı çıkmasına karşın evlenmişti.

"Namus cinayetleri" ve "kastın saflığını korumak adına" farklı kasttan evlilikler yapanlara yönelik şiddet olayları ve cinayetler Hindistan'da sık görülüyor.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme 2011'de "namus cinayetlerinden suçlu bulunanların" ölüm cezasına çarptırılmaları gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

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