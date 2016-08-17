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BBC Türkçe

Hindistan'da uçurtma ölümleri

Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında uçurulan ve ipleri cam tozuyla cilalanan uçurtmalar ikisi çocuk üç kişinin ölümüne neden oldu. Gırtlak kesebilen uçurtmaların üretimi, satışı ve saklanması yasaklandı

17 Ağustos 2016 14:12

Hindistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında uçurulan uçurtmalar ikisi çocuk üç kişinin ölümüne neden oldu.

Uçurtmaların can almasının nedeni ise iplerinin cam tozuyla cilalanmış olması.

Bu ipler insanların gırtlaklarını kesebiliyor.

Delhi'de biri 3, diğer 4 yaşında iki çocuk üstü açık bir aracın arkasında; 22 yaşındaki bir kişi de motosikletini kullanırken hayatını kaybetti.

Bir polisin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan'da birçok kişi Bağımsızlık Günü ve diğer milli ve dini bayramlarda düzenlenen kutlamalar kapsamında uçurtma uçuruyor.

Ancak birçok kişi uçurtma yarışmalarında daha başarılı olmak ve rakiplerinin uçurtmalarının iplerini kesmek için, cam tozu kullanıyor.

Tehlikeli uçurtmalar, 2014'te Jaipur'da 5 yaşında bir kızın, 2015'te de Moradabad'da aynı yaşta bir erkek çocuğun canını almıştı.

Son ölümler sonrası ise ülkede uçurtma iplerinde cam tozu kullanılması ile bu uçurtmaların üretimi, satışı ve saklanması yasaklandı.

Yasağa uymayanlar 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilcek.

Yetkililer ayrıca ülke çapında halkı, bu uçurtmaları kesinlikle kullanmamaları konusunda eğitmeyi kararlaştırıldı.

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