Hindistan'da uçak kazası: En az beş kişi yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran (DHA) – Hindistan’ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai’ye düşen uçakta bulunanlardan en az beş kişi yaşamını yitirdi.

Düşen uçağın önceden Hindistan’ın Uttar Pradeş yönetimine ait olduğu, sonrasında ise Mumbai merkezli UY Aviation şirketine satıldığı belirtilirken, uçağın içinde kaç yolcunun bulunduğu hala bilinmiyor.

Yerel medyada uçağın Juhu Havalimanı’na doğru hareket ederken, Ghatkopar bölgesinde düştüğü ve kaza sonucu pilot, üç yolcu ve uçağın düştüğü bölgedeki bir yayanın yaşamını yitirdiği belirtildi.