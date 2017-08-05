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Dünya

Hindistan'da turşu aromalı prezervatif

"Umarım içinde sirke olmaz, olursa çok fazla soruna yol açabilir"

05 Ağustos 2017 18:28

Hindistan'da bir şirket, pek cinsel çekiciliği olmayan bir cinsel ürünü, turşu aromalı prezervatifi piyasaya sürdü.

Manforce prezervatiflerinin bu son ürünü, Hindistan'nda şaşırtıcı şekilde rekabetçi olan prezervatif piyasasındaki yeni bir atılım.

Durex'in Hindistan'da patlıcan aromalı prezervatifleri bulunuyor. Bunun yanında daha "geleneksel" çilek, muz ve meyveler de var.

Ancak turşu ya da yerel dildeki adıyla "achaari"nin Hint mutfağında özel bir yeri var. Her bölgenin kendi turşu çeşitleri bulunuyor ve pek de romantizmle eş anlamlı olarak algılanmıyor.

Peki Hindistan'da gerçekten turşu aromalı prezervatiflere ilgi olacak mı?

Grey Reklam Ajansı'ndan Sunil Lulla BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu tür kampanyalar daha çok dikkat çekmek için. Bu halkla ilişkiler kampanyasının gerçek bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini sadece şirketin kendisi bilir. Ancak güvenli cinsel ilişki etrafındaki tartışmaları beraberinde getireceğinden, bu tür çabalar desteklenmeli" dedi.

Köşe yazarı Rajyasree Sen de "Manforce bu konuda çok akıllı davrandı ve bu müşterilerini tanıdıklarını gösteriyor. Şirket üst sınıfları hedef almıyor. Ama buradaki asıl büyük soru turşu aromasının limonlu mu, acılı mı olacağı? Her Hintliye hitap edecek aromayı nasıl bulacaklar?" diye konuştu.

Sen ayrıca "Umarım içinde sirke olmaz, olursa çok fazla soruna yol açabilir" diye de ekledi.

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