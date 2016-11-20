Hindistan'da tren faciası: Yaklaşık 100 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu en az 96 kişi hayatını kaybetti.

Indore-Patna Express treni yerel saatle sabaha karşı 03:00'te Kanpur kenti yakınlarında raydan çıktı.

Kurtarma görevlileri hasar gören vagonlardan ölü ve yaralıları çıkartmak için kesici aletler kullandı.

Olayda 150'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Çok sayıda yolcunun da vagonlarda sıkışmış halde mahsur kaldığı söyleniyor.

Kazaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

Kurbanların çoğunun lokomotife yakın iki vagondakiler olduğu kaydediliyor.

Devrilmeyen vagonlarda bulunan bir yolcu Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada, trenin normal hızla gittiğini, ancak raydan çıkmadan önce birden durduğunu ve sonra yola devam ettiğini anlattı.

Başbakan Narendra Modi olaydan duyduğu üzüntüyü belirtirken, Demiryolları Bakanı Suresh Prabhu'nun "durumu şahsen yakından izlediğini" söyledi.

Praphu da "kazanın sorumlularına karşı en sert önlemlerin alınacağını" söylerken, soruşturmanın hemen başlayacağını ve "ölen ve yaralanan talihsiz yolculara tazminat ödeceğini" vurguladı.

Kanpur kenti büyük bir demiryolu kavşağı ve her gün yüzlerce trenin geçtiği bir nokta.

Trenler ve demiryolu altyapısının genelde eski olduğu Hindistan'da tren kazaları çok sayıda can alıyor. Geçen Mart'ta Uttar Pradesh'deki bir tren kazasında 39 kişi ölmüş, 150 kişi yaralanmıştı.

Dünyanın en büyük dördüncü demiryolu ağına sahip olan Hindistan'da, her gün 23 milyon kişi trenle seyahat ediyor.