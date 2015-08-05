Hindistan'da tren faciası

Hindistan Demiryolu İşletmesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre kaza ülkenin orta kesimlerindeki Madhya Pradeş eyaletinde, Mochak nehri yakınlarında meydana geldi. Birkaç dakika arayla Mumbai ile Varanasi arasında seyreden iki yolcu treni raydan çıktı, 10 vagon devrildi. İlk belirlemere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 40 kişi de yaralandı. 300 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Hindistan şu sıralarda Muson yağmurlarının etkisi altında bulunuyor. Madhya Pradeş, yoğun yağmur yağışının görüldüğü eyaletlerin başında geliyor. Sel, toprak kaymaları ve yıldırım çarpması gibi olaylarda şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için dua ettiğini açıkladı. Devlet Başkanı Pranab Mukherjee kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu.

Hindistan dünyanın en yaygın demiryolu ağlarından birine sahip. Hindistan Deniryolları günde yaklaşık 20 milyon yolcu taşıyor.