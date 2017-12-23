Hindistan'da trafik kazası: 33 ölü

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Hindistan\'ın Racastan eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 33 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan\'ın kuzeybatısında yer alan Racastan eyaletinde seyir halindeki otobüs bir köprüden geçerken yoldan çıkıp nehre düştü. Yerel polisin açıklamasına göre meydana gelen kazada 33 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan yedi kişi Sawai Madhopur bölgesinde yer alan bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, Banas Nehri\'nin üzerinde yer alan köprüde otobüsün karşı şeritten gelen başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve bariyerleri ezerek 20 metre yükseklikten düştüğünü açıkladı. Açıklamada otobüs şoförünün de kaza sırasında yaşamını yitirdiği belirtilirken, yolcuların kazanın gerçekleştiği konuma yakın bir yerdeki Hindu Tapınağı\'na giden seyyahlar olduğu söylendi.

Hindistan\'da trafik kazası nedeniyle yılda 111 bin kişi yaşamını yitiriyor. Dünya genelinde trafik kazalarının en çok gerçekleştiği ülkede kazaların çoğu sürücü yorgunluğu ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşiyor.