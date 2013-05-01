Hindistan'da tecavüze uğrayan kız çocuğu öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde iki hafta önce tecavüze uğrayan beş yaşındaki kız çocuğu öldü.

Küçük kızın Pazartesi akşamı Nagpur kentinde tedavi görmekte olduğu hastanede öldüğü bildirilirken, saldırıyla ilgili en az bir kişi tutuklandı.

Madya Pradeş'teki küçük kız ise 18 Nisan'da bir çiftlikte kendini kaybetmiş bir halde bulundu ve önce yerel bir hastanede tedavi gördükten sonra komşu Maharaştra eyaletindeki Nagpur'a gönderildi.

Hastane yetkilileri çocuğun kalbinin Pazartesi akşamı durduğunu açıkladı.

Hindistan'da Aralık ayında bir öğrencinin otobüste toplu tecavüze uğrayıp ölmesinden sonra, tecavüze verilen cezalar ağırlaştırılmıştı.

Daha önce de Yeni Delhi'de yine beş yaşında bir kız tecavüze uğramış, olay büyük tepki uyandırmıştı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Delhi'deki küçük kız önce kaçırılmış, sonra tecavüz ve işkence görmüş, daha sonra da kilitlendiği odada 48 saatten fazla kalmış ve ancak komşuların ağlamasını duymasıyla kurtarılmıştı.

Bu olayla ilgili olarak da iki kişi gözaltına alındı. Delhi'de tecavüze uğrayan kızın yavaş yavaş iyileşmeye başladığı bildirildi.

Madya Pradeş'te tecavüze uğrayan kızın ölümü üzerine de muhalefetteki Kongre Partisi, eyalet yetkililerinin kuklasının yakıldığı bir protesto eylemi düzenledi.