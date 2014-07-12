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Dünya

Hindistan’da tecavüz iddiasına konsey kararı: Kardeşine tecavüz edilsin!

Son günlerde kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırılarla gündeme gelen Hindistan’da bu kez de ‘intikam tecavüzü’ yaşandı

12 Temmuz 2014 14:21

Hindistan’da 14 yaşındaki bir genç kız köy konseyinin emriyle tecavüze uğradı. Olayın ardından aralarında konsey başkanında olduğu iki kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Polis adına açıklamada bulunan Jitendra Singh, genç kızın abisinin daha önce zanlılardan birisinin karısına cinsel istismarda bulunduğunu ve tecavüzün intikam amaçlı olduğunu açıkladı.

Ayrıca ülkenin doğusunda gerçekleşen olayda genç kızın abisinin suçundan dolayı köy konseyince böyle bir cezaya çarptırıldığı belirtildi.

“Onlara kızımı götürmemeleri için yalvardım ama kimse dinlemedi” diyen genç kızın annesi, CNN-IBT’ye yaptığı açıklamada konseyin tecavüz kararı verdiğini ve kimsenin bu karara karşı çıkmadığını söyledi.

Ocak ayında benzer bir konsey kararıyla bir kız toplum dışından birisine âşık olduğu gerekçesiyle toplu tecavüze uğramış ve bu emir konsey tarafından verilmişti.

Hindistan’ın kırsal alanında köy konseyleri geniş  güce sahipler. Bu konseyler, bölgedeki normları belirlerken aynı zamanda ölüm kararları da veriyorlar. Merkezi hükümetin kırsal alanda yeterince etkili olamamasından dolayı bu konseyler çoğu zaman bölgedeki tek otorite konumundalar.

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