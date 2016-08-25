Hindistan'da taşıyıcı annelik yasaklanıyor

Hindistan'da hükümet yıllık büyüklüğü bir milyar doları aşan ticari taşıyıcı annelik endüstrisini yasaklamaya hazırlanıyor.

Yasa tasarısı parlamentodan geçerse Hindistan pasaportu taşımayanların, Hint bekarların ve eşcinsellerin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olması da yasaklanacak.

Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere ise sadece akrabaları taşıyıcı annelik yapabilecek.

Karşıtları, tasarının endüstrinin yasa dışı bir şekilde devam etmesine yol açacağını savunuyor.

Hindistan dünyanın "taşıyıcı anne merkezi" olarak biliniyor. Aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, embriyolarını doğuma kadar taşımaları için Hint kadınlara ödeme yapıyor.

Endüstrinin yıllık büyüklüğünün bir milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu alanda yasal bir düzenleme olmaması eleştiriliyor.

Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj tasarıya göre sadece en az beş yıllık evli Hint çiftlerin yakın bir akrabalarına taşıyıcı annelik yaptırabileceğini söyledi.

Swaraj "Bu, ticari taşıyıcı anneliği tamamen yasaklayan kapsamlı bir tasarı." dedi.

Kısırlık tedavisi uzmanı Archana Dhawan Bajaj ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Kadınların taşıyıcı annneliğe zorlanmaması için düzenlemelere ihtiyacımız var. Ancak kapsamlı bir yasak mantıklı değil" diye konuştu.

Hindistan dünyanın en yoksul insanlarının üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoksulluğun kadınların para karşılığı taşıcı annelik yapmasında büyür rol oynadığı söyleniyor.