T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hindistan'da taşıyıcı annelik yasaklanıyor

Hindistan'da hükümet yıllık büyüklüğü bir milyar doları aşan ticari taşıyıcı annelik endüstrisini yasaklamaya hazırlanıyor.

25 Ağustos 2016 18:59

Hindistan'da hükümet yıllık büyüklüğü bir milyar doları aşan ticari taşıyıcı annelik endüstrisini yasaklamaya hazırlanıyor.

Yasa tasarısı parlamentodan geçerse Hindistan pasaportu taşımayanların, Hint bekarların ve eşcinsellerin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olması da yasaklanacak.

Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere ise sadece akrabaları taşıyıcı annelik yapabilecek.

Karşıtları, tasarının endüstrinin yasa dışı bir şekilde devam etmesine yol açacağını savunuyor.

Hindistan dünyanın "taşıyıcı anne merkezi" olarak biliniyor. Aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, embriyolarını doğuma kadar taşımaları için Hint kadınlara ödeme yapıyor.

Endüstrinin yıllık büyüklüğünün bir milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu alanda yasal bir düzenleme olmaması eleştiriliyor.

Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj tasarıya göre sadece en az beş yıllık evli Hint çiftlerin yakın bir akrabalarına taşıyıcı annelik yaptırabileceğini söyledi.

Swaraj "Bu, ticari taşıyıcı anneliği tamamen yasaklayan kapsamlı bir tasarı." dedi.

Kısırlık tedavisi uzmanı Archana Dhawan Bajaj ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Kadınların taşıyıcı annneliğe zorlanmaması için düzenlemelere ihtiyacımız var. Ancak kapsamlı bir yasak mantıklı değil" diye konuştu.

Hindistan dünyanın en yoksul insanlarının üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoksulluğun kadınların para karşılığı taşıcı annelik yapmasında büyür rol oynadığı söyleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HindistanTasarıHintAralarındaAncakBakanı Sushma SwarajArchana Dhawan BajajAFPYoksulluğun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24