Hindistan'da tanrılara adanan saçlar

Hindistan'ın Hiruttani kenti. 28 yaşındaki Rupa saçlarını kazıtıyor. Kesilen saçlar Thiruthani Murugan tapınağında tanrılara adak olarak sunulacak.

Fotoğrafçı Allison Joyce, Hiruttani'daki saç adaklarını görüntüledi.

Rupa'nın adak karşılığındaki dileği ise kızının tekrar sağlığına kavuşması.

Hindu inancında bir dilekte bulunulduğunda ya da bir dileğin gerçekleşmesinden sonra saçların traş edilmesi yaygın bir gelenek.

Rupa'nın kızının saçları da annesininkiler gibi usturayla kazınarak kesildi.

Ayinlere çok sayıda kişi katılıyor. Tapınakta dualar ediliyor.

Tapınakların topladığı saçlar ise daha sonra açık artırmada satılıyor ve Batı ülkelerine satılan perukların üretiminde kullanılıyor.