Hindistan'da şiddetli deprem



6.7 büyüklüğündeki deprem Manipur vilayetinin Tamenglong bölgesinde meydana geldi.

Kurtarma ekipleri, deprem sonrası Hindistan'ın kuzeydoğusunda beş cesede ulaştı.

Sarsıntılar Imphal bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı ve yeni inşaa edilen 6 katlı bir binanın da çökmesine sebep oldu. Bölge sakinleri 60 saniye içinde iki sarsıntı yaşadı ve koşarak evlerini terk etti.

Komşu Assam vilayetinden ise ciddi bir hasar haberi gelmedi. Ancak Assam sakinleri, evlerde mobilyaların yıkıldığını, kitap raflarının dağıldığını söyledi.

Hindistan'da 40'tan fazla kadar kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bangladeş'te ise üç kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 10 kadar kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Polis sözcüsü Mozammel Haque, dört kişinin evlerinin yıkılması sonucu yaralandığını bildirdi.

Sarsıntılar Myanmar ve Bhutan'da da hissedildi.