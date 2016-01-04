T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da şiddetli deprem

Hindistan'ın Bangladeş ve Myanmar sınırında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenler oldu.

04 Ocak 2016 10:44


6.7 büyüklüğündeki deprem Manipur vilayetinin Tamenglong bölgesinde meydana geldi.

Kurtarma ekipleri, deprem sonrası Hindistan'ın kuzeydoğusunda beş cesede ulaştı.

Sarsıntılar Imphal bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı ve yeni inşaa edilen 6 katlı bir binanın da çökmesine sebep oldu. Bölge sakinleri 60 saniye içinde iki sarsıntı yaşadı ve koşarak evlerini terk etti.

Komşu Assam vilayetinden ise ciddi bir hasar haberi gelmedi. Ancak Assam sakinleri, evlerde mobilyaların yıkıldığını, kitap raflarının dağıldığını söyledi.

Hindistan'da 40'tan fazla kadar kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bangladeş'te ise üç kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 10 kadar kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Polis sözcüsü Mozammel Haque, dört kişinin evlerinin yıkılması sonucu yaralandığını bildirdi.

Sarsıntılar Myanmar ve Bhutan'da da hissedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hindistan BangladeşMyanmarManipurTamenglongHindistanImphalAssamMozammel HaqueBhutanDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24