T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da sekiz eşek üç günlük hapis cezasından sonra serbest

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "üç günlük hapis cezası" alan sekiz eşek bugün serbest bırakıldı

28 Kasım 2017 15:36

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Hindistan\'ın Uttar Pradeş eyaletinde \"üç günlük hapis cezası\" alan sekiz eşek bugün serbest bırakıldı.
Hindistan\'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Orai bölgesindeki \"Swachh Bharat\" ismindeki proje kapsamında tarımsal üretim yapılan \"bir bölgeye girerek bitki ve saksıları parçalayarak zarar verdikleri\" gerekçesiyle Orai Bölge Hapishanesi\'ne götürülen sekiz eşek, üç günlük hapis cezasının ardından Pazartesi günü serbest bırakıldı.
Orai Bölge Hapishanesi Yöneticisi Sitaram Sharma yerel medyaya yaptığı açıklamasında, \"Swachh Bharat projesi kapsamında hapishane alanına bir ekili alan kurmayı planlıyorduk. Delhi ve Agra\'dan bu proje için çeşitli bitkiler getirttik. Fakat son birkaç gün içinde keçiler, eşekler ve inekler, 50 bin rupiyi aşkın değerdeki bitkileri parçaladı. Biz de hayvanların sahiplerini bulup onları iade ettik; ancak, eşeklerin sahibini bulamadık. Bu yüzden sahibi bulunana kadar ve hatalarını anlayana kadar eşekleri hapishane içinde bir alana kapattık\" dedi.
Pazartesi günü hapishaneye giden eşeklerin sahibi Kamlesh Kumar, hapishane yöneticisinden eşekler adına af diledi ve eşekler sahibine, hayvanlarını hapishane sınırına yaklaştırmama koşuluyla geri verildi. Hayvanların hapishanede kaldıkları süre boyunca otla beslendiğini söyleyen Sharma, eşeklerin sahibi gelene kadar kaçmamaları için kapatıldıklarını belirtti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAHindistan Uttar PradeşOraiBharat"Orai Bölge HapishanesiPazartesiOrai Bölge Hapishanesi Yöneticisi Sitaram SharmaBharatDelhiAgraFakatBizBuKamlesh KumarHayvanlarınSharmaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24