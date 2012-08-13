Çocuklarını satmaya kalktılar

Kuzeydoğu Hindistan’da yaşayan Devi ailesi büyük çocuklarını tedavi ettirebilmek için 7 günlük bebeklerini komşularına satmak isterken tutuklandı.

Sriganganagar ilçe polis görevlisi YR Phansal, bebeğin annesi Sandhya Devi, eşi ve 3 kişinin tutuklandığını söylerken, iki yaşındaki oğullarını tedavi ettirebilmek için bu yola başvurduklarını ve yoksul oldukları için başka çare bulamadıklarını savunan çift kefaletle serbest bırakıldı.

Polisin verdiği bilgilere göre bebek aileye geri verildi.

NDTV kanalının haberine göre, komşusu, Sandhya Devi'ye doğurduğu çocuk erkek olduğu takdirde çocuğu evlatlık olarak almak için 40 bin rupi (588 euro civarında) teklif etti.

Yarı zamanlı satış elemanı olarak çalışan Sandhya Devi’nin eşi Ashok Kumar, 2 yaşındaki oğullarını tedavi ettirebilmek için böyle bir işe kalkıştıklarını ancak kendilerine teklif edilmiş olan 40 bin rupinin 20 binini alabildiklerini belirtti.

Polis, evlat edinmek için para teklif eden çiftin ve evlatlık işlemleri ile ilgili belgeleri düzenleyen görevlilerin de içinde bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Yasadışı yollara başvuruluyor



Hindistan'da çocuk koruma komitelerinin belirlediği kurallara göre, hiçbir çocuk para ya da hediye karşılığı satılamıyor. Ancak bazı yoksul kadınlar yasadışı yolları kullanarak bebeklerini satıyor.

Hindustan Times’ın haberine göre, doğu eyaleti Bihar’da bir kadın 8 aylık oğlunu temmuzda, 8 yaşındaki kızını da ağustosta sattı. Her iki durumda da şüpheli satıcılar tutuklandı.

Çocuk haklarının korunması ile ilgili komisyonun başkanı Shantha Sinha, bu tür olayların nedenini yoksullar için yeteri kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilmemesine bağlıyor. Sinha, ailelerin bu şekilde umutsuz seçimler yapmak zorunda kalmalarının çok üzücü olduğunu belirtiyor. (Deutsche Welle Türkçe)