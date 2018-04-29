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BBC Türkçe

Hindistan'da otomobil fabrikasına giren leopar, üretimi durdurdu

Hindistan'daki en büyük otomobil fabrikası Maruti Suziki, tesise giren ve 36 saattir bulunamayan leopar nedeniyle üretimini kısmen durdurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'daki en büyük otomobil fabrikası Maruti Suziki, tesise giren ve 36 saattir bulunamayan leopar nedeniyle üretimini kısmen durdurdu.

Yeni Delhi'ye bağlı Manesar kasabasındaki fabrikada, 60'tan fazla polis memuru ve orman görevlisi Perşembe sabahı güvenlik kameralarında görülen hayvanı hâlâ bulamadı.

Olay yerinde bulunan bir yerel gazeteci, BBC'ye ekiplerin leoparı iki keçiyi etrafa salarak ve farklı yerlere çiğ et bırakarak yakalamaya çalıştığını söyledi.

Fabrikaya dört kafes getirildi. Bazı çalışanların hayvanı kaçırmak için havai fişek fırlattığı belirtiliyor.

Tüm çabalara rağmen leoparın birkaç kez daha kameralarda görülmesi üzerine fabrikanın altı dönümlük bir alana yayılan motor bölümü kapatıldı.

Fabrikada yılda yaklaşık bir milyon otomobil üretiliyor.

Ülkede hayvanların doğal yaşam alanlarının azalması nedeniyle, fil, kaplan ve leoparların meskun mahallerde görülme vakalarında artış gözleniyor.

Hindistan'da 12000-14000 leoparın yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede her gün ortalama bir leopar öldürülüyor.

Geçen yıl Bangalore kentinde bir okula giren leopar, kendisini yakalamaya çalışan altı kişiyi yaralamıştı. 10 saat sonunda uyuşturucu silahla vurulan hayvan bir hafta sonra kaçmıştı.

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HindistanMaruti SuzikiDelhiManesarPerşembeBBCBazıBangalore

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